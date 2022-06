Il noto operatore telefonico TIM ha da poco rivoluzionato il proprio catalogo di offerte mobile. In particolare, sono state introdotte nuove offerte della serie TIM Power 5G. Vediamole qui di seguito.

TIM rivoluziona il suo catalogo di offerte mobile anche con connettività 5G

A partire dallo scorso 31 maggio 2022 il noto operatore telefonico italiano ha deciso di rivoluzionare il proprio catalogo di offerte mobile. Come già accennato, tra le novità introdotte ci sono molte offerte della serie TIM Power 5G.

TIM 5G Power Smart

Questa offerta comprende ogni mese 50 GB di traffico dati (con TIM Ricarica Automatica) oppure 25 GB (con pagamento tramite credito residuo) e non solo. Sono inclusi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Oltre a questo, sono poi inclusi senza costi extra i servizi TIM Navigazione Sicura, TIM Navigazione Prioritaria e Google One 100 GB per tre mesi. Il costo è di 14,99 euro al mese.

TIM 5G Power Top

Questa offerta offre a differenza della precedente un maggior quantitativo di traffico dati pari rispettivamente a 100 GB e a 50 GB. Oltre a questo, sono poi sempre compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati. Tra i servizi inclusi gratuitamente, abbiamo inoltre TIM Navigazione Prioritaria, TIM Navigazione Sicura, TIM Assistenza Immediata e Dedicata e Assistenza Soddisfatti e Garantiti e Google One 100 GB per tre mesi. In questo caso, però, il costo è di 19,99 euro al mese.

TIM 5G Power Unlimited

A differenza delle precedenti offerte, quest’ultima comprende in più giga illimitati, 250 minuti di chiamate internazionali e altri servizi, tra cui TIM One Number.