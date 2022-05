L’operatore telefonico TIM ha deciso di sfidare il suo rivale Vodafone. Da qualche giorno, infatti, è stata resa disponibile presso i negozi una nuova offerta mobile denominata TIM One Go. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM One Go: nuova offerta mobile per contrastare l’operatore telefonico Vodafone

Come già accennato, da qualche giorno è possibile attivare presso i negozi un’offerta mobile di TIM in edizione limitata. Si tratta in particolare di TIM One Go ed è rivolta principalmente a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Vodafone.

L’offerta mobile in questione è molto allettante. Ad un prezzo mensile di 9,99 euro al mese, infatti, offre un quantitativo di traffico dati pari a 50 GB (con connettività 4G), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. L’offerta include poi gratuitamente i servizi Chiama Ora e LoSai. Alla prima attivazione, però, gli utenti dovranno pagare un costo di 10 euro per la scheda sim, 5 euro per il costo di attivazione e 9,99 euro per il costo dell’offerta.

Vi ricordiamo comunque che per gli interessati sono disponibili anche altre offerte. Fra queste, ci sono ad esempio le offerte TIM Supreme New e TIM Special LE. La prima offerta offre ogni mese minuti di chiamate senza limiti, SMS illimitati e 70 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. La seconda offerta offre invece ben 100 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro al mese.