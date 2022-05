Apple lancerà tre nuovi smartwatch entro la fine dell’anno. Un nuovo modello SE sarà accompagnato da una versione chiamata Explorer Edition e dal tanto atteso Apple Watch Series 8. Quest’ultimo è apparso di recente in alcune immagini che svelano un design decisamente rinnovato.

Apple Watch Series 8: il design sarà aggiornato!

Stando a quanto affermato dal leaker ShrimpApplePro, il colosso di Cupertino rinnoverà il design del suo Apple Watch Series 8. Rispetto al modello della precedente generazione, il nuovo dispositivo avrà un display piatto con bordi squadrati.

Non conosciamo ancora i particolari e le specifiche tecniche sono ancora tutte da scoprire ma le indiscrezioni hanno già fornito qualche indizio sulle presunte funzionalità.

Apple Watch Series 8 fornirà funzioni utili al monitoraggio dei parametri vitali proprio come i suoi predecessori ma sarà assente il sensore dedicato alla misurazione del livello di glucosio nel sangue. La novità attesa su Apple Watch Series 7 continuerà ad essere assente e potrebbe non arrivare prima del prossimo anno.

Scarseggiano le informazioni sui due ulteriori smartwatch SE ed Explorer Edition. Quest’ultimo sarà un modello dedicato agli utenti soliti praticare sport che necessitano di dispositivi resistenti. Il design sarà, infatti, adattato all’utilizzo in sport estremi che potrebbero mettere a rischio la sua integrità.

Quanto emerso in merito al design e agli aggiornamenti previsti non ha ancora ricevuto conferma da parte di Apple. Le informazioni sono quindi da ritenere incerte fino all’emergere di maggiori dettagli attendibili. Non è da escludere l’arrivo di ulteriori dettagli nel corso delle settimane che precederanno il lancio del dispositivo.