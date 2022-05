Durante lo scorso anno abbiamo visto Xiaomi tuffarsi nuovamente nel settore dei tablet, con i modelli di Xiaomi Pad 5 arrivati anche in Italia. Ora sembra già giunto il momento della nuova generazione.

Xiaomi ha infatti scovato i documenti relativi alle certificazioni ricevute da 4 nuovi modelli di tablet Xiaomi, tra cui dovrebbe esserci anche il nuovo Pad 6, il cui lancio dovrebbe avvenire nel mese di agosto 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Pad 6: il lancio potrebbe essere molto vicino

Tre di questi nuovi tablet dovrebbero arrivare sul mercato come Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro e Xiaomi Pad 6 Pro 5G, mentre il quarto modello dovrebbe corrispondere al nuovo Redmi Pad. I tablet appena certificati da Xiaomi sono accomunati dalla sigla 22081283G nel codice modello e potrebbero arrivare con un processore MediaTek invece dello Snapdragon che abbiamo visto lo scorso anno. Non è però escluso che i modelli di gamma più alta arrivino con processori Snapdragon.

Xiaomi ha recentemente ipotizzato che questi dispositivi verranno lanciati ufficialmente tra agosto e settembre 2022, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più. Purtroppo al momento sono le uniche informazioni che abbiamo, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere maggiori dettagli. Sicuramente vi terremo informati sulla questione.