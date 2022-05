Durante l’ultima conferenza, Google avrebbe confermato tutti i dati raccolti in rete che non erano nient’altro che indiscrezioni riguardanti Android AUTO. Dovrebbero esserci tante novità all’interno di quella che sarebbe la nuova release che prenderebbe il nome ufficioso di Coolwalk. Ci saranno quindi diversi dettagli interessanti.

Android Auto: Coolwalk e le novità introdotte all’interno del sistema operativo

Sono dunque tre le schede fondamentali sulle quali sarebbe organizzato Coolwalk:

La principale e più larga è dedicata a mappe e navigazione . Ci sono controlli per lo zoom, collegamenti rapidi a destinazioni comuni come casa o posto di lavoro e naturalmente una casella di ricerca.

. Ci sono controlli per lo zoom, collegamenti rapidi a destinazioni comuni come casa o posto di lavoro e naturalmente una casella di ricerca. La secondaria è molto più piccola della principale ma leggermente più grande della terza, ed è dedicata alla multimedialità . Ci sono controlli per la riproduzione di musica, podcast e così via.

. Ci sono controlli per la riproduzione di musica, podcast e così via. La terziaria fa da “jolly“: mostra informazioni di vario tipo, dall’orologio ad aggiornamenti sul traffico o meteo, che variano in base al contesto e al momento. Interessanti in particolare i tempi di percorrenza per la destinazione attuale con possibilità di condividerli rapidamente con i propri contatti.

Sarà disponibile inoltre la barra di stato che presenterà dei comandi rapidi, l’indicatore della batteria ma anche del segnale di rete proveniente dallo smartphone. Il sistema di notifiche flottanti per quanto riguarda i messaggi in arrivo non mancherò, così come le notifiche per le chiamate. La grande peculiarità delle finestre appena citate sarà quella di cambiare automaticamente posizione e dimensioni in base a quelle che sono le proporzioni e le dimensioni stesse dello schermo.