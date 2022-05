WindTre, anche questo mese, dimostra di essere tra i gestori più convenienti per tutti gli utenti che desiderano abbandonare il loro operatore e procedere con il trasferimento del numero.

Le offerte operator attack di WindTre includono nel prezzo delle soglie abbondanti di Giga di traffico dati e minuti ed SMS verso tutti i numeri. I nuovi clienti interessati, inoltre, possono ottenerle a partire da soli 6,99 euro al mese.

WindTre GO con 101 GB di traffico dati: ecco come ottenerla!

Le offerte WindTre dedicate ai clienti che decidono di trasferire il loro numero dal precedente operatore appartengono al pacchetto GO, che include delle opzioni particolarmente convenienti. I più avvantaggiati sono i clienti provenienti da Iliad o MVNO, i quali possono ottenere ben quattro offerte differenti a partire da soli 6,99 euro al mese.

La WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay è sicuramente tra le opzioni più interessanti. A soli 7,99 euro al mese, i nuovi clienti possono infatti ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Ad avere la possibilità di attivare l‘offerta WindTre con 101 GB sono esclusivamente i clienti provenienti dal low cost francese Iliad o da uno degli operatori virtuali elencati qui di seguito:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.