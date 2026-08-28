Chevrolet Silverado Launch Edition 2026: 610 CV in soli 100 esemplari

Solo cento esemplari e poi basta: la Chevrolet Silverado Launch Edition 2026 nasce come saluto all’attuale generazione del pick up di Chevrolet, con 610 CV sotto il cofano e una produzione numerata che finisce prima ancora di iniziare davvero. A firmarla sono due nomi che negli Stati Uniti girano nel mondo delle preparazioni dagli anni Settanta, Callaway Cars e Waldoch Crafts, entrambe aziende familiari oggi guidate dai figli dei fondatori. La prima ha sede a Old Lyme, in Connecticut, la seconda opera da Forest Lake, in Minnesota. E la cosa interessante è che questo mezzo non si compra da un preparatore, ma si ordina in concessionaria come qualsiasi altro Silverado.

Cosa cambia sotto il cofano

La base di partenza è una Silverado 1500 RST 2026 con il V8 L87 da 6,2 litri, presa dal parco veicoli Waldoch, anche se di serie l’allestimento prevede normalmente più motorizzazioni. Su quel motore Callaway innesta il pacchetto SC602, che ruota attorno a un compressore volumetrico Roots TripleCooled da 2.650 cc. Il risultato sono 610 CV e 759 Nm di coppia, numeri che collocano il pick up in quella zona di confine tra preparazione specialistica e prodotto quasi ufficiale, dove abitano anche mostri come il Ford F 150 Raptor R da 900 CV.

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Waldoch, dal canto suo, si occupa della parte visibile e del comportamento su strada. Assetto ribassato con impostazione orientata alle prestazioni, cerchi in lega leggera Callaway Waldoch da 22 pollici e minigonne laterali verniciate in tinta con la carrozzeria. Interventi misurati, pensati per distinguere il mezzo da una RST parcheggiata nello stesso showroom senza stravolgerne le proporzioni. Niente esagerazioni, insomma, la linea resta riconoscibile.

C’è poi un dettaglio che pesa parecchio per chi mette mano al portafoglio: la copertura. Ogni esemplare arriva con una garanzia supplementare di 3 anni o 58.000 km offerta congiuntamente da Callaway e Waldoch, che si somma a quella originale GM. Un aspetto non banale, considerando che di solito una elaborazione di questo tipo tende a complicare i rapporti con la casa madre.

Cento esemplari numerati, colori e prezzo

La produzione si ferma a 100 unità, ciascuna numerata e identificata da targhette nell’abitacolo e nel vano motore, con tanto di documentazione rilasciata da entrambe le aziende. Sul fronte cromatico la scelta è ristretta a quattro tinte: Summit White, Black, Sterling Gray Metallic e White Sands. Nessuna configurazione esotica, nessun catalogo infinito di personalizzazioni.

Gli ordini sono già aperti presso i concessionari Chevrolet aderenti, con prezzi di partenza intorno ai 77.000 euro al cambio attuale. Le prime realizzazioni sono attese più avanti nel corso del 2026. Il punto centrale della formula resta questo: l’acquirente si rivolge a un rivenditore autorizzato e non deve organizzare per conto proprio un passaggio da un tuner esterno, con tutto quello che comporta in termini di tempi, responsabilità e assistenza.

Perché arriva proprio adesso

Il momento scelto non è casuale. L’attuale generazione del Silverado 1500 sta chiudendo il suo ultimo model year prima dell’arrivo della gamma riprogettata del 2027, con Chevrolet che nel frattempo sta riorganizzando gli allestimenti e i futuri pick up full size di GM che adottano una nuova struttura. Detto in altri termini, questa serie speciale funziona come un congedo numerato, l’ultima variante muscolare prima del cambio di pagina.

Per Callaway e Waldoch, però, il progetto ha anche un valore diverso. Le due aziende lo presentano come il primo capitolo di una collaborazione destinata a proseguire, non come una singola operazione costruita attorno a due marchi messi uno accanto all’altro. Il modello di riferimento è quello dei veicoli speciali costruiti in piccola serie ma con la solidità di una rete ufficiale alle spalle, dalla vendita all’assistenza. La Launch Edition serve quindi a fissare il metodo di lavoro, prima ancora che a vendere cento pick up sovralimentati.