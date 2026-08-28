Bill Gates: i big dell’IA nascondono le loro vere paure

Secondo quanto dichiarato da Bill Gates, molti dirigenti del settore tecnologico sarebbero in privato “molto preoccupati” per gli effetti destabilizzanti dell’intelligenza artificiale, pur mostrando in pubblico un atteggiamento decisamente più rilassato. Una doppiezza che, sempre secondo Gates, non nasce dal caso ma da un calcolo piuttosto lucido: alzare troppo la voce sui rischi significherebbe mettere in difficoltà la raccolta di capitali e le quotazioni in borsa già messe in cantiere.

È un’accusa che pesa, perché arriva da una figura che conosce dall’interno i meccanismi decisionali delle grandi aziende del software e che ha attraversato più di un ciclo tecnologico. Il punto sollevato non riguarda tanto il merito delle capacità dei modelli, quanto il modo in cui il tema viene raccontato all’esterno. Nei colloqui riservati, sostiene Gates, il tono cambia radicalmente rispetto a quello usato sui palchi delle conferenze o nelle interviste ufficiali.

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Il doppio registro dei dirigenti tecnologici

La descrizione che emerge è quella di una comunicazione a due velocità. Da un lato le dichiarazioni pubbliche, tendenzialmente ottimiste, che presentano l’intelligenza artificiale come una leva di crescita e di efficienza. Dall’altro le conversazioni a porte chiuse, dove le stesse persone ammetterebbero timori concreti sul potenziale di disruption, cioè sulla capacità della tecnologia di scardinare equilibri consolidati in tempi molto rapidi.

Non si tratta di una sfumatura di poco conto. Il modo in cui un amministratore delegato parla di rischi tecnologici finisce quasi sempre nei documenti che gli investitori leggono con la lente d’ingrandimento. Ammettere pubblicamente che un settore potrebbe trovarsi travolto da cambiamenti fuori controllo equivale a introdurre un elemento di incertezza in una narrazione costruita per attirare fiducia. E la fiducia, in questo mercato, si traduce direttamente in valutazioni.

Fundraising e IPO come freno alla trasparenza

Il nodo economico è esplicito nel ragionamento di Bill Gates. Le aziende che stanno raccogliendo fondi hanno bisogno di raccontare una traiettoria pulita, con margini di crescita chiari e ostacoli gestibili. Quelle che preparano una IPO, cioè lo sbarco in borsa, si muovono con ancora più cautela, perché ogni parola detta in quella fase può influenzare il prezzo di collocamento e l’accoglienza del mercato. Parlare apertamente delle conseguenze sociali o occupazionali dell’intelligenza artificiale diventa così un rischio commerciale prima che una questione di principio. Il risultato, secondo la lettura di Gates, è un silenzio selettivo: si discute volentieri delle opportunità, molto meno di quello che potrebbe andare storto o di chi potrebbe pagarne il prezzo.

Un tema che tocca la credibilità del settore

La denuncia solleva un problema di credibilità complessiva per l’industria. Se i vertici delle aziende più esposte alla corsa all’AI raccontano una versione diversa a seconda dell’interlocutore, diventa complicato per il pubblico, e anche per i regolatori, capire quale sia il livello reale di allarme. Le valutazioni sui rischi finiscono così affidate a chi ha meno interessi finanziari in gioco, mentre chi conosce i dossier tecnici da vicino preferisce non esporsi.

C’è anche un aspetto di tempistica. La fase attuale è quella in cui gli investimenti nel settore raggiungono cifre molto elevate e la competizione tra i grandi gruppi si gioca sulla percezione di leadership. Segnalare fragilità o dubbi, in un momento simile, verrebbe letto come un passo indietro rispetto ai concorrenti. Ecco perché, secondo la ricostruzione di Bill Gates, la preoccupazione autentica resta confinata alle stanze private mentre il messaggio ufficiale continua a essere rassicurante. Il quadro tracciato dal fondatore, insomma, mette al centro un conflitto di interessi che non riguarda la tecnologia in sé ma il modo in cui viene comunicata: chi ha bisogno di capitali difficilmente racconterà per intero i motivi per cui dorme male la notte.