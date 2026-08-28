PosteMobile Creami Extra Wow 50: 50 Giga a 5,99 euro al mese

Chi cerca una tariffa mobile economica trova in Creami Extra Wow 50 Ed. 2026 l’ultima proposta di PosteMobile, disponibile solo online a 5,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati più 50 Giga di traffico dati. Una formula già vista, va detto, perché ricalca quasi in tutto la precedente Creami Extra Wow 50 Ed. 2024, rimasta a listino fino allo scorso 12 Aprile 2026 anche negli uffici postali. Secondo i documenti di trasparenza tariffaria, la nuova versione resta attivabile dal 26 Agosto al 31 Ottobre 2026, salvo proroghe o modifiche dell’ultimo minuto.

Il pacchetto mensile comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di internet mobile in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps in download e 75 Mbps in upload. L’attivazione avviene esclusivamente sul sito ufficiale dell’operatore, con acquisto diretto oppure tramite richiesta di ricontatto telefonico.

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Costi di attivazione e come vengono erogati i Giga

Possono sottoscrivere l’offerta i nuovi clienti, sia chi vuole un numero nuovo di zecca sia chi arriva in portabilità da un altro operatore. Il costo della SIM è di 10 euro, ai quali si aggiunge una prima ricarica sempre da 10 euro che include il primo mese anticipato. Per i già clienti PosteMobile che vorrebbero cambiare piano, invece, questa promozione non è accessibile.

Sul fronte dei dati c’è un meccanismo che conviene conoscere. Il piano base prevede 10 Giga, ai quali ogni mese si somma un bonus di 40 Giga aggiuntivi. Il primo mese quel bonus arriva entro 24 ore dall’attivazione, poi dal secondo mese in avanti viene accreditato insieme al rinnovo, così i 50 Giga sono subito disponibili per intero.

Le offerte dell’operatore funzionano con i cosiddetti credit, unità che vengono scalate all’invio di 1 SMS, al raggiungimento di 1 minuto di conversazione o al consumo di 1 MB di navigazione. Visto che qui minuti e messaggi sono illimitati, salvo utilizzi non conformi ai principi di buona fede e correttezza, a consumarsi sono solo i 51200 credit dedicati al traffico internet. Finiti i Giga, la navigazione si blocca in automatico senza addebiti a sorpresa. Per proseguire c’è l’opzione Giga Extra, che a 1,99 euro dà 1 Giga valido fino al rinnovo successivo, acquistabile più volte allo stesso prezzo.

Roaming europeo, servizi e tariffe a consumo

Nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia, in Ucraina e nel Regno Unito minuti e SMS valgono alle stesse condizioni nazionali. Per i dati, invece, la normativa impone una soglia mensile legata al prezzo del piano, che nel caso di Creami Extra Wow 50 Ed. 2026 risulta pari a 8,93 Giga al mese nel 2026. Oltre quel tetto si pagano 0,13 centesimi di euro per ogni MB, fino a esaurimento dei Giga nazionali. Il Giga acquistato con Giga Extra, invece, si può usare in roaming UE alle stesse condizioni italiane.

Inclusi senza sovrapprezzo ci sono i servizi SMS di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo al 401212, l’avviso di chiamata e l’hotspot. Se al momento del rinnovo il credito non basta scatta la tariffazione a consumo, ovvero 18 centesimi di euro al minuto per le chiamate nazionali, 12 centesimi per SMS e 2 euro al giorno per 500 MB, addebitati solo in caso di reale utilizzo. Esauriti quei 500 MB si passa a 0,10 centesimo di euro ogni 100 KB, con scatti anticipati. Una volta rinnovata l’offerta, il costo della tariffa dati giornaliera viene riaccreditato. L’addebito si può bloccare chiamando il 160, con un SMS gratuito al 4071160 contenente il testo SI BLOCCO, dall’area personale del sito o dall’app Poste Italiane.

PosteMobile è un Full MVNO di PostePay che per le nuove attivazioni dal 4 Marzo 2026 viaggia su rete TIM in 2G, 4G, 4G+ e 5G. Quest’ultimo richiede l’Opzione 5G a 3 euro al mese, senza costi di attivazione, che porta la velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Sulle SIM richieste online l’opzione si attiva solo dopo l’attivazione della scheda, tramite app, area personale, SMS gratuito con testo SI 5G al 4071160 oppure chiamando il 160.