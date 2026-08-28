Clutch, l’ex director di Forza Horizon trova il suo editore

Ha finalmente un editore alle spalle Clutch, il gioco di guida open world firmato dall’ex director di Forza Horizon, e ad annunciarlo è stato un teaser breve pubblicato dallo studio per festeggiare l’accordo. Il nome del partner è Focus Entertainment, realtà francese che negli anni ha messo la firma su parecchi progetti ambiziosi, e che ora si occuperà della produzione e della distribuzione del titolo.

L’uscita è fissata per la primavera del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La promessa, sulla carta, è di quelle che accendono l’attenzione degli appassionati di corse: un mondo aperto molto vasto ambientato sulla Costa Azzurra, dentro cui convivono gare clandestine, competizioni automobilistiche regolari e inseguimenti costruiti per essere spettacolari. Niente pista chiusa, insomma, ma strade costiere, tornanti e traffico da schivare.

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Doppia vita al volante, tra giorno e notte

Il cuore della campagna sta in una struttura a doppio binario. Il personaggio protagonista conduce due esistenze parallele: di giorno corre alla luce del sole nelle competizioni ufficiali del circuito R1K, con tutto quello che comporta in termini di regole e riflettori, mentre di notte scivola nel sottobosco delle corse illegali e del Midnight Collective. Cambia il contesto, cambiano gli avversari, cambia probabilmente anche il modo di guidare. È una formula che ricorda molto da vicino quella vista negli ultimi capitoli di Need for Speed, dove la scelta del momento della giornata in cui scendere in strada serviva proprio ad aumentare la varietà dell’esperienza. Qui il concetto viene ripreso e portato dentro un open world che, dalle immagini mostrate finora, punta parecchio sulla varietà del paesaggio mediterraneo. Del gioco è già stata mostrata un’ora abbondante di gameplay, materiale che ha permesso di farsi un’idea più concreta rispetto al semplice annuncio iniziale.

Perché l’accordo con Focus Entertainment conta

Clutch era stato annunciato lo scorso giugno e da allora viaggiava senza un editore ufficiale. Trovarne uno è il classico passaggio che trasforma un progetto interessante in un progetto con una data, un budget di marketing e una filiera di distribuzione alle spalle. Focus Entertainment, da parte sua, ha costruito la propria reputazione proprio scommettendo su studi con una visione precisa piuttosto che su prodotti già collaudati. Il ragionamento lo ha spiegato Vincent Chataignier, Deputy Chief Executive Officer di Focus Entertainment Publishing, che ha parlato di una ricerca costante di collaborazioni con creatori capaci di ridefinire il proprio genere. Nelle sue parole, Mike Brown e la sua squadra vengono considerati tra le voci creative più importanti e influenti del panorama racing, e Clutch incarnerebbe esattamente il tipo di ambizione che l’azienda vuole sostenere.

Dall’altro lato del tavolo c’è Maverick Games, lo studio fondato proprio da Brown dopo l’esperienza su Forza Horizon. Il fondatore e amministratore delegato ha raccontato che la società è nata con un obiettivo preciso, cioè dare forma all’esperienza di guida in mondo aperto che il gruppo sognava da anni. Nel commento all’accordo ha sottolineato come Focus condivida gli stessi standard creativi e la stessa ambizione, aggiungendo di non vedere l’ora che i giocatori di tutto il mondo possano esplorare questo mondo.

Cosa aspettarsi da qui alla primavera

Il calendario adesso è definito, almeno a grandi linee, e la finestra primaverile del 2026 mette Clutch in una posizione piuttosto scoperta nel panorama dei giochi di guida, dove da tempo mancano nuove proposte open world di peso. La combinazione tra il pedigree del team, l’ambientazione sulla Costa Azzurra e la struttura giorno e notte con R1K e Midnight Collective disegna un profilo abbastanza chiaro di quello che il titolo vuole essere. Il teaser diffuso per l’occasione dura pochissimo e serve soprattutto a ufficializzare il legame con il publisher, senza aggiungere dettagli sostanziali sul gioco. Le versioni confermate restano tre, PC, PS5 e Xbox Series X|S, con lancio previsto nella prossima primavera.