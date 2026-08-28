Mortal Shell II unica novità nella top 10 inglese

Nella settimana chiusa il 22 agosto 2026 Mortal Shell II è l’unico titolo davvero fresco a essersi ritagliato uno spazio nella classifica dei videogiochi più venduti nel Regno Unito. Il resto della top list britannica racconta una storia già sentita, fatta di grandi nomi che occupano le stesse posizioni da mesi, tra sportivi, Nintendo e qualche ritorno di fiamma. Il soulslike pubblicato da Playstack si piazza al quarto posto, un risultato niente male per un gioco che non arriva da una major da centinaia di milioni di budget.

Davanti a lui, come da copione, c’è EA Sports FC 26, che continua a comportarsi come una macchina da guerra commerciale nel mercato inglese. Subito dopo due produzioni Nintendo, Pokémon Pokopia e Tomodachi Life: Una vita da sogno, a conferma che la casa di Kyoto in Regno Unito ha ormai una presenza stabile nella parte alta delle classifiche. Poi appunto Mortal Shell II, seguito da Mario Kart World e Tekken 8.

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La classifica completa dei più venduti nel Regno Unito

Scorrendo l’elenco settimanale si trovano, nell’ordine, EA Sports FC 26, Pokémon Pokopia, Tomodachi Life: Una vita da sogno, Mortal Shell II, Mario Kart World, Tekken 8, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, 007 First Light, F1 25 e Splatoon Raiders. Nella parte centrale della graduatoria compaiono Elden Ring, Armored Core VI: Fires Of Rubicon, Minecraft, The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Mortal Kombat 1, Leggende Pokémon: Z-A, Battlefield 6, Mario Kart 8 Deluxe e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Più in basso il quadro resta simile, con Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Party Jamboree, Donkey Kong Bananza, Split Fiction, la raccolta Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2, Resident Evil Requiem, WWE 2K26, Mafia: The Old Country e Grand Theft Auto V. Chiudono la lista Lego Batman: Legacy Of The Dark Knight, Nintendo Switch Sports, Hell Let Loose: Vietnam, Super Mario Odyssey, Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil 2, Star Fox, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Resident Evil 4 e Harry Potter: Quidditch Champions.

Salta all’occhio la quantità di catalogo storico che continua a vendere. Grand Theft Auto V, Minecraft e The Witcher III non sono esattamente novità, eppure resistono. Stessa cosa per la nutrita pattuglia di Resident Evil, che compare quattro volte tra Requiem, il settimo capitolo, il secondo remake e il quarto.

Mortal Shell II e il momento buono dei soulslike

Il debutto di Mortal Shell II arriva in un periodo in cui il pubblico britannico sembra particolarmente ricettivo verso il genere. Nella stessa classifica figurano Elden Ring e Armored Core VI: Fires Of Rubicon, due produzioni che condividono una certa idea di sfida e di ritmo di gioco. Il seguito targato Playstack, insomma, si è inserito in un contesto favorevole e ha convinto una fetta di giocatori abbastanza ampia da entrare direttamente in quarta posizione.

Un discorso a parte meritano le classifiche del Nintendo eShop, dove il dominio è tutto di Tomodachi Life e dei titoli Pokémon. Elden Ring, dal canto suo, si è preso il primo posto nella graduatoria digitale di Nintendo Switch 2, segnale di quanto l’opera di FromSoftware continui a muovere numeri anche a distanza di tempo dall’uscita originale e su piattaforme diverse da quelle di lancio.