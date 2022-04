CoopVoce regala 20 euro a chi sceglie le EVOLUTION fino a 100GB

CoopVoce riuscirà probabilmente anche questa volta a battere tutti i concorrenti e non solo in ambito virtuale. Tra i maggiori gestori italiani, in tanti hanno perso utenti in favore di CoopVoce che infatti batte tutti rapidamente

Proprio qui in basso potrete dare una rapida occhiata all’elenco delle offerte Evolution, le quali esistono ormai da diversi mesi. L’obiettivo del gestore è quello di dare continuità al suo progetto, il quale questa volta integra anche un bonus da 20 € per coloro che scelgono la promo più performante. Stiamo parlando di quella da 100 giga, la quale costa solo 8,90 € al mese per sempre.

CoopVoce resta in posizione di attacco e batte la concorrenza con le EVO: eccole qui

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS