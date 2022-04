Trony continua ad invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale; al suo interno si possono scovare ottime occasioni da non perdere di vista, per riuscire a spendere il minimo indispensabile.

Il volantino non si allontana per nulla da quanto avevamo già visto in passato, in altre parole, infatti, gli acquisti sono effettivamente eseguibili sull’intero territorio nazionale, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o comunque differenze nei prezzi di vendita. Coloro che supereranno, inoltre, la quota limite di 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Correte il prima possibile su questo canale Telegram, potrete ricevere ogni giorno le nuove offerte Amazon, ed anche codici sconto da non credere.

Trony: che occasioni assurde

Grazie al volantino Trony, gli utenti sono prontissimi a godere di sconti pazzeschi su ogni singolo acquisto effettuato. Le occasioni fanno impazzire tutti, data infatti la più ampia possibilità di scelta mai vista prima; il meccanismo non risulta essere complesso o di difficile comprensione, poiché a tutti gli effetti basta recarsi in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello tre prodotti tra quelli selezionabili.

Fatto questo, ricordando che devono essere diversi, giungendo in cassa si potrà godere di uno sconto effettivo pari al 100% del listino del meno caro del trittico. La riduzione sarà applicata all’istante, sullo stesso scontrino, senza rimborsi o buoni postumi.

Coloro che invece ne vorranno acquistare solamente un paio, in cambio godranno di uno sconto pari al 50% del meno caro. Se volete scoprire i dettagli, collegatevi al sito ufficiale.