L’Oppo K10 Pro è stato recentemente scoperto nel database TENAA cinese, rivelando molte specifiche. Il modello base K10 della serie è ora apparso sullo stesso sito Web, insieme al suo elenco completo delle specifiche. Per chi non lo sapesse, l’azienda sta sviluppando una nuova serie di smartphone K10 per il mercato nativo della Cina. Mentre il produttore cinese di smartphone ha già proposto sul mercato internazionale la serie K10, questo modello si differenzia dalla variante che ha debuttato con il SoC Snapdragon 680.

La serie cinese K10, a differenza delle versioni di fascia media, è un prodotto di fascia alta ed il K10 Pro è stato visto su TENAA e dovrebbe essere rilasciato con un SoC Snapdragon 888.

Oppo K10 arriverà con Android 12

La base K10 è stata ora scoperta sul sito Web di certificazione cinese, con il numero di prodotto PGJM10. Secondo questo elenco, lo smartphone è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 8000, che è coerente con i nostri rapporti precedenti. Questo è un chipset di fascia alta che sarà combinato con 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 128 GB o 256 GB di memoria interna. Si dice che lo smartphone includa un display FHD+ da 6,59 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento nella parte anteriore.

Su TENAA, le foto dal vivo dell’Oppo K10 mostrano il dispositivo con un ritaglio di perforazione nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Questo ritaglio conterrà una fotocamera selfie con una risoluzione di 16 megapixel. Nel frattempo, la parte posteriore avrà una disposizione a tripla fotocamera che include un sensore primario da 64 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Molto probabilmente il device sarà alimentato da una grande batteria da 5.000 mAh che consente una ricarica rapida da 67 W e funzionerà con ColorOS 12 basata su Android 12.