Esselunga riesce ancora una volta a catturare l’attenzione dei consumatori italiani, con il lancio di una campagna promozionale che può davvero far risparmiare ingenti quantitativi di denaro a tutti. Il volantino convince sin da subito con prezzi bassissimi, ed essenziali per riuscire ad accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione.

La soluzione corrente, lo ricordiamo, risulta però essere attiva solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che i prezzi non sono stati resi disponibili online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La campagna dovrà essere fruita solamente in negozio, con alle spalle garanzia di 24 mesi, ed anche variante no brand, per tutti coloro che acquisteranno la tecnologia mobile.

Esselunga: gli sconti sono da impazzire

Esselunga mette alla berlina le ottime offerte delle dirette concorrenti, riuscendo nell’impresa di surclassarle, con prezzi veramente concorrenziali. Il prodotto più interessante in assoluto è sicuramente l’Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 868 euro, ed anche nella sua variante da ben 256GB di ROM (che ricordiamo non essere espandibile).

Gli utenti che invece vorranno restare nella fascia alta, ma cercando di spendere meno, potranno affidarsi al Samsung Galaxy S21 FE, disponibile a soli 598 euro. I restanti smartphone sono tutti molto più economici, vanno a toccare Xiaomi Mi 11 Lite, galaxy A22, Xiaomi redmi 9AT, Oppo A16s o anche Redmi Note 10 5G, e prezzi che non superano i 300 euro. Per le offerte del volantino, potete fare affidamento su queste pagine.