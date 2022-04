La zona del ritrovamento è vicino al Cratere di Chicxulub, nella penisola dello Yukatán, bensì a 3.000km di distanza, a Tanis, nel Nord Dakota, zona colpita duramente dal pianetoide. Questo è il vero e proprio primo ritrovamento che può essere sicuramente ricondotto ad un dinosauro morto per via dell’impatto. Sino a questo momento, erano stati trovati fossili che non riguardavano mai dei veri e propri dinosauri (clicca sui link per vedere la prima e la seconda immagine)