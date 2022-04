Google si sta preparando a riportare i suoi dipendenti in ufficio questa settimana e, come bonus aggiuntivo, offrirà loro scooter elettrici gratuiti per facilitare la transizione.

Il gigante della tecnologia sta collaborando con il produttore di scooter elettrici Unagi per lanciare un nuovo programma chiamato “Ride Scoot“, in cui la maggior parte dei lavoratori di Google con sede negli Stati Uniti possono ottenere il rimborso dell’intero costo di un abbonamento mensile all’elegante scooter Model One di Unagi.

Il Model One, che viene venduto al dettaglio per 990 dollari, è uno scooter leggero a doppio motore con una velocità massima di 30 km all’ora e un’autonomia di 25 km.

Il fondatore e CEO di Unagi, David Hyman, ha affermato che l’idea era quella di aiutare i dipendenti di Google a mettersi al lavoro o anche solo alla fermata dell’autobus più vicina. (Google fornisce notoriamente un servizio di bus navetta gratuito ai suoi dipendenti nella Silicon Valley.)

“Sanno che c’è apprensione tra i dipendenti“, ha detto Hyman. “Le persone si sono davvero abituate a lavorare da casa. E stanno solo cercando di fare tutto il possibile per migliorare l’esperienza del ritorno“. (Un portavoce di Google non ha risposto a una richiesta di commento.)

Lo Smartworking è ormai una realtà

Due anni dopo che la pandemia ha sconvolto i modelli di lavoro, i datori di lavoro stanno raddoppiando gli immobili degli uffici, mettendoli in conflitto con una forza lavoro che si è abituata a lavorare da casa.

Google ha speso miliardi per espandere la sua impronta nel corso della pandemia, un segno che è ottimista sul fatto che i dipendenti alla fine tornino al lavoro. E nel caso in cui si imbattesse in qualche attrito, Google ha mostrato la volontà di spendere soldi in vantaggi per invogliare i lavoratori a tornare.

Oltre a raccogliere oltre 10 milioni di dollari in finanziamenti di capitale di rischio lo scorso anno, la società con sede a Oakland ha anche lanciato un abbonamento come alternativa alla proprietà.

Per 49 euro al mese, i clienti in città selezionate possono ricevere uno dei Model One di Unagi consegnato alla loro porta di casa. C’è anche una quota di iscrizione di 50 dollari, ma la manutenzione e l’assicurazione contro il furto o il danneggiamento dello scooter sono incluse nella tariffa mensile.

Unagi prevede di allestire stand in vari uffici di Google per iscrivere i dipendenti a un abbonamento mensile di scooter alla tariffa scontata di 44,10 al mese, più la quota di iscrizione, il cui totale sarà completamente rimborsabile da Google.

Gli abbonamenti per scooter verranno aggiunti anche come opzione di trasporto al portale interno dei dipendenti di Google. E Google e Unagi ospiteranno giornate dimostrative in cui i dipendenti potranno provare la Model One in vari uffici.