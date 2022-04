A seguito della continua rimozione di Assistant Snapshot dalla piattaforma Android, sembra che l’app Google per iOS introdurrà una pagina ‘Notifiche’ nel prossimo futuro. Al momento, l’app per iPhone e iPad è suddivisa in tre sezioni: Home (Scopri feed), Raccolte (salvataggi) e Schede (per il browser integrato in iOS).

Ora, alcuni clienti stanno segnalando una novità nella loro app, e cioè la sezione ‘Notifiche’ incluso nello spazio tra le ‘Raccolte’ e ‘Schede’. Google ti consiglia di premere l’icona della campanella per ricevere aggiornamenti sugli argomenti che ti interessano durante la ricerca.

iOS: l’aggiornamento di ‘Ricerca Google’ non è disponibile per tutti

Le squadre sportive (per ricevere i risultati in diretta), i programmi TV (per ricevere gli avvisi di nuovi episodi) e i film hanno tutti un’icona a forma di campana nell’angolo in alto a destra dei rispettivi Riquadri della conoscenza. In generale, Google afferma che ‘le notifiche sono accessibili solo per alcuni argomenti di tendenza, come persone, luoghi o oggetti’ in questo momento.

Al momento, queste modifiche vengono consegnate sotto forma di notifiche che, se cliccate, avviano una ricerca. La soluzione al problema degli avvisi ignorati o persi durante la riproduzione casuale è fornita da Google sotto forma di feed centralizzato a cui puoi accedere semplicemente. Ha il potenziale per costringere le persone a condurre ricerche di cui altrimenti potrebbero essersi dimenticate.

La pagina ‘Notifiche’ nell’app Google per iOS è stata segnalata solo una volta ed era completamente vuota. Non viene visualizzato su altri due dispositivi testati con la versione 206.0 e non si conoscono i motivi. Al momento non è chiaro se un aggiornamento comparabile sarà reso disponibile per l’app Google su Android.