Samsung ha lanciato due soundbar premium per accompagnare la sua gamma di TV Neo QLED 8K del 2022: HW-Q990B e HW-S800B. Le ultime soundbar affermano di fornire un’esperienza audio coinvolgente e allo stesso tempo presentano un aspetto moderno per completare la tua TV Samsung.

L’HW-Q990B è il modello più costoso e di fascia alta dei due. Utilizza altoparlanti con canale 11:1:4 e Dolby Atmos per fornire un suono surround 3D. Quando è collegato a una TV Samsung Neo QLED 8K, l’altoparlante può utilizzare fino a 22 canali (16 canali della soundbar e 6 canali TV) per fornire ‘un suono stereofonico 3D travolgente che non è mai stato percepito prima’.

Samsung ha rilasciato le soundbar in Corea del Sud

L’HW-Q990B include una funzione chiamata Q-Symphony, che consente di utilizzare la soundbar e gli altoparlanti TV insieme per produrre un’esperienza audio surround ottimale. Sebbene la funzionalità Q-Symphony fosse presente sulle soundbar Samsung precedenti, poteva accedere solo a un sottoinsieme degli altoparlanti della TV. In confronto, la nuova versione potrebbe utilizzare tutti gli altoparlanti della tua TV per offrire un’esperienza audio più coinvolgente.

L’altoparlante può anche connettersi alla TV tramite Wi-Fi, eliminando la necessità di un cavo HDMI in una configurazione con taglio del cavo. Hai anche funzioni come il suono SpaceFit e l’equalizzazione automatica per aiutarti a mettere a punto il suono in base alle tue preferenze. L’altoparlante è composto da alluminio e dispone di una finestra di stato del display a LED nella parte anteriore per consentire di controllare facilmente lo stato del dispositivo e altre informazioni.

La Samsung HW-S800B è una soundbar alta 38 mm e spessa 40 mm. Può essere appeso al muro e non sporge, secondo Samsung, rendendolo la migliore alternativa per i possessori di TV The Frame. L’HW-S800B ha due altoparlanti sui lati sinistro e destro e supporta Dolby Atmos con 3.1.2 canali. Attualmente, gli altoparlanti sono disponibili solo in Corea del Sud e non ci sono notizie di una futura versione internazionale.