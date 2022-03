Anche quest’anno il colosso di Cupertino Apple ha deciso di uscire fuori dagli schemi presentando il nuovo iPhone SE 2022. Uno smartphone dal design che possiamo definire anacronistico, anche se per alcuni affezionati del marchio può comunque piacere. Tuttavia, sembra che l’inizio delle vendite non stia andando come previsto. L’azienda, infatti, ha dimezzato le stime.

iPhone SE 2022 delude le aspettative: Apple decide di dimezzare le stime

Sembra che il nuovo iPhone SE 2022 non abbia soddisfatto le aspettative che aveva il colosso di Cupertino. Come già accennato, infatti, Apple avrebbe dimezzato le stime. Secondo quanto riportato da Kuo, l’azienda si aspetta di vendere soltanto 15-20 milioni di unità.

All’inizio, invece, le stime di vendita erano di gran lunga superiori. Secondo DigiTimes, le stime si aggiravano attorno ai 30 milioni di dispositivi venduti entro la fine di quest’anno. Sembra quindi che questo smartphone abbia deluso le aspettative dell’azienda e soprattutto degli utenti.

In molti, infatti, potrebbero lamentarsi di una scelta stilistica discutibile. iPhone SE 2022, infatti, non ha portato nessuna novità estetica rispetto al modello presentato nel 2020 e ricordiamo che entrambi hanno in sostanza lo stesso design dello ormai storico iPhone 8. Oltre a questo, non troviamo molte differenze tra questi modelli nemmeno dal punto di vista prettamente tecnico.

Troviamo sempre un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 4.7 pollici con delle cornici decisamente abbondanti e una singola fotocamera posteriore da 12 MP. Una delle pochissime novità introdotte dall’azienda sul nuovo modello è la presenza del chip A15 Bionic che garantisce il supporto alle reti di quinta generazione.