I rumor su Apple iPhone 14 e 14 Pro Max continuano ad arrivare e nelle ultime ore Max Weinbach ci ha fornito i disegni progettuali con le misure dei due iPhone che occuperanno il vertice della gamma.

L’occasione è interessante per capire di quanto differiranno la generazione attuale e la prossima, ammesso che le indiscrezioni siano poi confermate dei fatti. Per il momento possiamo limitarci a commentare ciò che ci forniscono i rumor.

Apple iPhone 14: rumor su schermo e dimensioni

In lunghezza iPhone 14 Pro Max misurerà un decimo di millimetro in meno rispetto ad iPhone 13 Pro Max. È uno dei verdetti che emerge dai disegni progettuali condivisi da Weinbach, ma il più interessante è quello che vien fuori sul gruppo delle fotocamere posteriori. Crescerà infatti la sporgenza rispetto alla superficie in vetro. Su iPhone 14 Pro Max aumenterà di oltre mezzo millimetro fino a raggiungere i 4,16 mm. Cresceranno di un 5% circa anche le due dimensioni della platea su cui poggiano i tre sensori.

Trend opposto per la larghezza, in leggera diminuzione, secondo gli schemi: dai 78,1 mm attuali ai 77,58 mm di 14 Pro Max, forse per effetto del lavoro di ottimizzazione delle cornici intorno allo schermo di cui si è parlato nei giorni scorsi. Le dimensioni del “piccolino” della linea Pro di Apple invece rimarranno pressoché inalterate rispetto a oggi.

Fatta ancora una volta eccezione per il gruppo fotocamere, che anche in questo caso cresce in spessore, con gli stessi valori di 14 Pro Max, determinando uno scalino più pronunciato. Ovviamente per il momento si tratta ancora di rumors, non ci resta che attendere informazioni più precise a riguardo.