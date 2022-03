WhatsApp è tra le app di messaggistica più utilizzate in assoluto, vanta almeno due miliardi di utenti al mese. Un numero che eclissa persino colossi come Messenger e WeChat. Quindi è inevitabile che l’app sia supportata in molte lingue, al momento oltre 60. La lingua utilizzata è solitamente determinata da quella del tuo dispositivo, ma un nuovo aggiornamento Android potrebbe cambiare tutto.

L’ultima beta dell’app WhatsApp mostra il selettore della lingua che consente di sovrascrivere manualmente l’impostazione predefinita del sistema, come notato da WABetaInfo. Quando è abilitata, l’opzione permette di visualizzare tutte le lingue in cui l’app è attualmente disponibile. Nonostante questa possibilità, la scelta della lingua è ancora a livello di sistema.

WhatsApp: Android 13 sarà una vera e propria svolta per le impostazioni della lingua dell’app di messaggistica

Una funzionalità che permette di modificare la lingua su WhatsApp senza doverla cambiare su tutto il dispositivo è già presente in alcuni mercati come l’India. A livello globale, invece, non ci resta che affidarci al lancio di Android 13, che punta a sua volta a dare importanza alla dinamicità della lingua utilizzata. La prossima versione di Android, infatti, supporterà un controllo molto più granulare e consentirà agli utenti di cambiare la lingua di ogni singola app. Di conseguenza, potrai farlo tranquillamente anche per WhatsApp.

Qualunque siano i tuoi motivi, se vuoi cambiare la lingua utilizzata da WhatsApp, per il momento dovrai continuare a utilizzare l’impostazione a livello di sistema. Infatti, la funzionalità in arrivo non è ancora attiva per tutti gli utenti, spesso nemmeno nella versione beta. Tuttavia, non dovrai aspettare ancora molto prima di ricevere Android 13.