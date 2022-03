Bonus Benzina: con la nuova misura otterremo ben 200 euro, parola di Draghi

La situazione attuale non è delle migliori, e a tal proposito il Governo Draghi ha deciso di correre in soccorso degli italiani. Come? Realizzando un Bonus benzina in modo tale da andare a compensare il rincaro dei prezzi dei carburanti, peso insostenibile da parte di tutti. Si parla di ben 4,4 miliardi di euro in risorse, che si vanno ad aggiungere agli altri sedici miliardi stanziati l’estate scorsa contro i primi rincari energetici.

Bonus Benzina: le dichiarazioni di Mario Draghi

Il premier Draghi ha affermato: “Interveniamo per aiutare cittadini e imprese a sostenere i rincari dell’energia, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più esposte”. Come dicevamo, a tal proposito sono state stanziate circa 4,4 miliardi di euro in risorse.

Draghi ha precisato che “a differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico. Tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime, e ridistribuiamo questi soldi alle imprese e alle famiglie in difficoltà”.

Si tratta di un provvedimento che coinvolge “imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro”.

