L’operatore Tim ha appena lanciato l’offerta Wonder, dedicata solamente ad alcuni clienti specifici. Per la precisione si tratta di una nuova versione con minuti illimitati, SMS illimitati e un bundle dati mensile più ampio rispetto a prima.

Per sottoscrivere questa offerta tariffaria, come in precedenza è possibile richiedere la portabilità esclusivamente da ho. Mobile o Lycamobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim ha lanciato una nuova offerta denominata Wonder

La precedente versione di TIM Wonder includeva minuti illimitati e 50 Giga di traffico dati mensile con navigazione in 4G. Adesso, per le nuove attivazioni sono previsti dunque anche SMS illimitati, oltre che 20 Giga di traffico dati in più ogni mese. Inoltre, secondo quanto riportato nella pagina dedicata sul sito di TIM, adesso l’offerta è abilitata alla navigazione in 4.5G con fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload. Nonostante questi cambiamenti, il costo dell’offerta è rimasto pari a 9,99 euro al mese, sempre con primo mese e costo di attivazione gratuiti.

La nuova variante prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati mensile con velocità di navigazione in 4.5G, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Coloro che vogliono effettuare l’attivazione, come al solito devono utilizzare la pagina dedicata presente sul sito dell’operatore. In questo caso, attraverso il menu a tendina dedicato agli operatori di provenienza, i nuovi clienti devono selezionare la voce “HO Mobile, Lycamobile Plus”.

Il primo mese ed il costo di attivazione sono gratuiti, permettendo al cliente di pagare soltanto il costo della SIM pari a 25 euro. Il pagamento può avvenire direttamente online con carta di credito, ma anche in contanti al corriere che consegna la SIM. In alternativa alla nuova TIM Wonder, rimangono disponibili le altre due offerte, sia operator attack che standard. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.