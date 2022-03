L’invasione russa dell’Ucraina sta causando effetti a catena che hanno coinvolto la catena di approvvigionamento del settore automobilistico. L’attacco ha anche spinto le aziende a interrompere le spedizioni in Russia e sospendere le operazioni di approvvigionamento.

Ecco chi sta bloccando la produzione delle auto

Hyundai ha affermato di non aver deciso quando riprendere le operazioni nel suo stabilimento di San Pietroburgo, in Russia, citando problemi in corso con la consegna dei componenti.

Audi taglierà la produzione tedesca a causa della crisi ucraina

La produzione dei modelli A4 e A5 nello stabilimento Audi di Ingolstadt, in Germania, sarà sospesa dal 7 all’11 marzo. A Neckarsulm, la produzione dei modelli A6 e A7 sarà sospesa dal 7 al 18 marzo.

È probabile che seguiranno ulteriori tagli alla produzione, ha affermato Audi.

Mercedes

Mercedes-Benz prevede di ridurre la produzione in alcuni dei suoi stabilimenti europei poiché le forniture di parti prodotte in Ucraina stanno per esaurirsi.

La casa automobilistica ha affermato che adeguerà la pianificazione dei turni nei singoli stabilimenti, ma mirerà a evitare interruzioni complete della produzione.

Anche VW a rischio

Le esportazioni di VW, Porsche e Bentley in Russia sono state sospese a causa delle sanzioni.

Il Gruppo Volkswagen si è unito all’esodo delle aziende dalla Russia, sospendendo le esportazioni e la produzione locale nel Paese in risposta all’invasione dell’Ucraina. La mossa riguarda le due fabbriche VW in Russia che producono il marchio Volkswagen e i modelli Skoda, ha affermato il produttore di automobili Porsche, Lamborghini e Bentley, apprezzate dall’élite russa.

Anche Porsche sospende l’uscita Macan e Panamera a causa del conflitto in Ucraina

Porsche sta interrompendo la produzione nel suo stabilimento di Lipsia, che costruisce la Macan e la Panamera.

Nissan

Nissan sospende le esportazioni di veicoli in Russia, prevede interruzioni della produzione.

Nissan ha sospeso le esportazioni di veicoli verso la Russia a causa delle sfide logistiche legate al conflitto in Ucraina. La casa automobilistica giapponese, che lo scorso anno ha venduto 53.000 veicoli in Russia, prevede che “ulteriori sfide” porteranno a interruzioni della produzione locale.

Nel frattempo, la più grande casa automobilistica russa, AvtoVAZ, fermerà i suoi stabilimenti di Togliatti e Izhevsk sabato e dal 9 all’11 marzo mentre è alle prese con una crisi nelle forniture di componenti elettronici.

Infine Mercedes-Benz prevede di ridurre la produzione in alcuni dei suoi stabilimenti europei poiché le forniture di parti prodotte in Ucraina stanno per esaurirsi. La casa automobilistica ha affermato che adeguerà la pianificazione dei turni nei singoli stabilimenti la prossima settimana, ma mirerà a evitare interruzioni complete della produzione.