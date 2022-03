Honor ha proposto due dispositivi di fascia media lo scorso dicembre: Honor 60 e Honor 60 Pro. L’azienda sta ora rilasciando una nuova versione del modello Pro chiamata Honor Code, che è essenzialmente lo stesso telefono ma con una differenza significativa sul pannello posteriore.

Se metti una accanto all’altra entrambe le varianti di Honor 60 Pro, la prima cosa che ti colpisce è quanto siano diversi sul retro. Il nuovo modello Code è rivestito in vetro elettrocromico come il OnePlus Concept One che fece notizia più di due anni fa. Tuttavia, invece di una striscia di vetro, il Code ha un’incisione con le lettere del nome del brand.

Secondo XDA Developers, le lettere si illuminano in base al ritmo delle chiamate in arrivo, così come il suono in caso di promemoria, allarmi e notifiche. Il tutto è personalizzabile anche dalle impostazioni del dispositivo. Soprattutto in luoghi dove è difficile accorgersi della suoneria, potrebbe risultare molto utile, oltre che un piacere per gli occhi per chi predilige design con delle peculiarità.

Honor 60 Pro Code: la nuova variante per non perdersi mai nessuna notifica in arrivo

La parte posteriore della variante Frost Crystal ha un effetto luccicante accentuato da linee luminose sotto forma di raggi di luce. Honor 60 Pro ha un display OLED FHD+ da 6,78 pollici a 120 Hz. Supporta un SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus, insieme a 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo include anche una batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Il sistema della fotocamera del telefono include una configurazione a triplo obiettivo posteriore composta da sensori di profondità da 108 MP principali, ultra-grandangolari da 50 MP e 2 MP e un singolo obiettivo da 50 MP nella parte anteriore.

Honor 60 Pro viene fornito con Magic UI 5.0 basato su Android 11 pronto all’uso. Vanta il supporto 5G, uno scanner di impronte digitali in-display, Bluetooth 5.2 e NFC. A differenza dell’originale, l’Honor Code ha solo una configurazione da 12 GB + 256 GB. Sfortunatamente, dovrai attendere per acquistare questi dispositivi poiché devono ancora essere lanciati al di fuori della Cina. Sembra che la variante Code stia diventando un rituale per l’azienda in quanto ha rilasciato una variante simile per la serie Honor 50 lanciata all’inizio dello scorso anno. Sarà interessante vedere cosa accadrà per i dispositivi del 2022.