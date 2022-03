I truffatori si sa non vanno mai in vacanza, ne che si tratti di un periodo di pandemia o peggio che si tratti di un periodo di guerra, la quale purtroppo è tornata in Europa dopo quasi un secolo e speriamo possa presto terminare nella pace che noi tutti desideriamo.

A quanto pare però, indipendentemente dal momento storico, i truffatori non perdono mai tempo e continuano a flagellare la community cercando di guadagnare in modo fraudolento ovvero derubando le povere vittime che cascano in pieno nel tranello, ebbene è proprio questo il caso peculiare che vede unirsi il mondo del phishing a quello dell’hacking, vediamo di cosa si tratta.

Mail fraudolenta a nome INPS

Come potete ben vedere la mail che ci stanno segnalando avvisa l’utente, illegalmente e nome di INPS, di un’istanza di richiesta non andata a buon fine a causa della mancanza di documentazione, la quale può essere visionata per completare la richiesta scaricando e aprendo il file .zip, il quale però al suo interno contiene un malware a dir poco letale.

Questo malware infatti, una volta installato, avvia tantissime attività dannose, esso infatti inizia a rubare tutti i files sensibili contenuti nella vostra memoria, avvia il log della tastiera in modo da rubare tutto ciò che viene digitato ed in più copia anche le sessioni web dei vostri browser, in modo da carpire tutte le info della vostra navigazione.

Se dunque avete ricevuto una mail sostanzialmente come questa, non date fiducia e fate la migliore azione possibile, cestinatela immediatamente senza alcun dubbio.