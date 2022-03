La guerra tra Russia e Ucraina continua a imperversare da giorni sebbene le due potenze abbiano da poco intavolato delle trattative con l’obbiettivo, soprattutto ucraino, di arrivare il cessate il fuoco, ovviamente tale contesto porta con se tutta la furia e le devastazione che un evento come la guerra può dimostrare, solo che a quanto pare le trincee non si trovano solo sul territorio fisico, la guerra infatti si sta combattendo su più fronti, uno alla luce del sole e l’altro al buio, negli uffici informatici dei due stati, l’Ucraina sta subendo infatti costanti attacchi informatici per gettare a terra la sua infrastruttura server e tutte le piattaforme governative.

Il cyber fronte

Ebbene la guerra si sta letteralmente combattendo su un fronte informatico, moltissimi gruppi hacker hanno preso parti nettamente distinte, basti pensare ad Anonymous, la quale sta pesantemente attaccando la Russia arrivando addirittura a pubblicare dati militari segreti proprio sulla campagna in Ucraina o addirittura ad hackerare la TV russa per mostrare la realtà dei fatti al popolo in barba alla censura russa che si teme possa correggere le immagini mostrate ai cittadini per mostrare loro una ben diversa realtà.

Di contro abbiamo anche gruppi pesantemente filo-russi, basti pensare al Team Conti, che ha minacciato ritorsioni dirette e pesanti contro chiunque decidesse di cyber-attaccare la Russia e le sue infrastrutture.

[Cit.]: "#Conti annuncia ufficialmente il pieno sostegno al governo russo. Se qualcuno deciderà di organizzare un #cyberattacco o qualsiasi attività di guerra contro la Russia, useremo tutte le nostre risorse possibili per colpire le #infrastrutture critiche del nemico". pic.twitter.com/6bHspEPfDN — Claudio (@sonoclaudio) February 25, 2022

Nelle ultime ore ci è giunta notizia di un nuovo malware russo diffuso nelle reti ucraine, la scoperta si deve agli esperti di Eset e il nome del software dannoso è Isaac Wiper, ed è stato rilevato in attacchi contro organizzazioni governative in Ucraina.

Nel dettaglio il malware sarebbe composto da due fasi, una di distribuzione all’interno delle reti LAN governative e l’altra basata su un ransomware pensato per criptare tutto.