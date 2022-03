Anche l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di iniziare ad informare i propri clienti dell’imminente avvio dello switch off progressivo in tutta Italia della tecnologia 3G da parte del suo fornitore di rete. Nel frattempo è stata confermata la data di lancio delle eSIM.

TIM, come già raccontato, aveva già annunciato nei mesi scorsi che a partire da Aprile 2022 procederà allo switch off progressivo in tutta Italia della tecnologia 3G. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

CoopVoce sta comunicando lo spegnimento della rete 3G

CoopVoce nelle ultime ore ha pubblicato sul suo sito, nella sezione Assistenza, la comunicazione ufficiale che riguarda lo spegnimento della rete 3G in favore del 4G. Oltre alla comunicazione sul proprio sito ufficiale, l’operatore dovrebbe avviare presto una campagna di comunicazione diretta verso i propri clienti.

Ecco quindi l’informativa integrale presente sul sito di CoopVoce: “Il nostro Fornitore di Rete ci ha comunicato che, a partire da Aprile 2022, verrà effettuata una progressiva riduzione delle risorse di rete su tecnologia 3G, che sarà sostituita dalla più performante Rete in tecnologia 4G. I clienti provvisti di terminali abilitati ai servizi in tecnologia 4G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS sulla Rete 2G e la navigazione Internet sulla Rete 4G.

I clienti provvisti di terminali abilitati ai servizi in tecnologia 3G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS sfruttando la Rete 2G, ma riscontreranno significativi rallentamenti della navigazione Internet“. Nella stessa pagina CoopVoce permette inoltre di verificare la data di spegnimento della tecnologia 3G di TIM nel proprio comune, tramite i documenti suddivisi per ogni singola regione.