La versione iOS di WhatsApp inizia a conoscere un inedito aggiornamento che modifica la gestione delle telefonate multiple attraverso l’applicazione. Il team di Menlo Park lavora ad una nuova soluzione palesandone gli sviluppi nell’ultima Beta release siglata 22.5.0.70.

All’interno dell’inedita build le chiamate di gruppo iniziano una fase di rinovamento portata alla luce dai colleghi di WaBetaInfo che per primi ne hanno diffuso le info. Un numero limitato di utenti ne sta avendo accesso ma le modifiche grafiche sono piuttosto importanti ed attese da molti. Ecco che cosa propone Meta.

WhatsApp iOS in aggiornamento: cosa nasconderà la prossima versione dell’app

Tra non molto dall’App Store di Apple sarà possibile osservare un update che ottimizza la gestione dei contatti telefonici di gruppo tra utenti WhatsApp iOS. Nel concreto un nuovo elemento grafico consentirà di scoprire chi sta parlando in quel preciso momento.

Grazie al nuovo indicatore sonoro il destinatario potrà capire chi partecipa attivamente alla conversazione in quel preciso momento. Al tempo stesso chi risponde potrà avere un colpo d’occhio sullo stato di percezione del microfono, ovvero se questo risulti essere al momento attivo o disattivato.

La novità, quindi, consentirà di osservare visivamente chi sta parlando durante una chiamata. La funzione era stata già avvistata in passato all’interno di altre release di prova ma sembra che sia sulla buona strada per un imminente rilascio. Nessuna notizia circa una potenziale integrazione anche per la versione WhatsApp Android. Evventualmente ci riserveremo il diritto di tornare sull’argomento fornendo ulteriori ragguagli in vista di info dettagliate.