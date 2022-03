L’annuncio arrivato in mattinata riguarda Spotify, che ha intrapreso alcune misure contro la Russia.

I provvedimenti in vigore da oggi in Russia

La nota azienda di streaming Musicale ha annunciato, tramite un comunicato, di aver chiuso i suoi uffici in Russia. La misura al momento è a tempo indeterminato, o per lo meno si presume finché le condizioni di instabilità attuali non cambieranno.

Il passo successivo è stato la rimozione di tutti i contenuti sponsorizzati dallo Stato Russo.

Spotify ha dichiarato che ad inizio settimana aveva già provveduto a rimuovere tutti i contenuti dei giornali affiliati allo stato russo, come Russia Today e Sputnik. L’azione di rimozione è riferita agli stati dell’Unione Europea, e in altri mercati non meglio specificati.

Per quanto riguarda il servizio agli utenti non sono in programma interruzioni, dovrebbe continuare a funzionare regolarmente.

Non solo Spotify, tante altre aziende hanno intrapreso misure contro la Russia

Il caso più rilevante è stato quello di Google, che ha introdotto diverse modifiche su Maps per non favorire l’avanzata dell’esercito Russo. Sono stati tolti i dati relativi ai flussi di traffico. Anche gli obbiettivi sensibili, che sarebbero potuti essere in pericolo di attacco, sono stati eliminati dalle mappe dell’Ucraina. Nel mentre i cittadini, su richiesta del presidente Zelensky, hanno rimosso innumerevoli cartelli stradali per complicare gli spostamenti nemici.

Anche Apple ha annunciato diversi provvedimenti. Inizialmente il Governo Ucraino suggerì di bloccare l’accesso all’Apple Store per gli utenti russi. L’azienda ha alzato il tiro, ha annunciato che non vendere più i dispositivi Apple su tutto il territorio Russo. Al momento tuttavia risulta che l’Apple Store in Russia sia ancora funzionante, ma in Europa non è più possibile scaricare le Applicazioni di Sputnik e Russia Today accusate di fare disinformazione e fake News. Anche sui dispositivi Android non risultano più disponibili, secondo il controllo che abbiamo effettuato sul PlayStore.