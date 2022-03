Tra gli automobilisti spopola il malcontento generale per i prezzi praticati ai distributori di Diesel e Benzina.

Il costo da sostenere per un pieno di carburante è alle stelle per una corsa al rialzo dei listini che sta infastidendo anche L’Unione Nazionale dei Consumatori ed il suo portavoce Massimiliano Dona che ha voluto rilasciare una sua personale dichiarazione a margine di una situazione critica. Ecco che cosa è stato detto.

Prezzi Diesel e Benzina troppo alti, impossibile “uscire a fare un giro”

La pandemia ci ha costretti entro le nostre quattro mura ma non scherzano nemmeno i listino prezzi Diesel e Benzina che hanno raggiunto un nuovo record. Troppo alto il costo da sostenere anche in modalità self service. Il Presidente dell’UNC ha così voluto essere in prima linea contro gli aumenti concedencosi questa dichiarazione:

“Il Governo non può voltarsi dall’altra parte, facendo finta di non accorgersi che i rincari dei carburanti. Oltre a dare una mazzata ad automobilisti e camionisti, stanno incidendo sulla casalinga di Voghera quando va a fare la spesa al mercato e sulla quale sono traslati i maggiori costi di trasporto. Persino i benzinai oggi si stanno lamentando. Per questo urge la riduzione delle accise di almeno 20 centesimi. In tal modo, conteggiando anche l’Iva si tornerebbe a un valore ragionevole, con la benzina sotto 1,6 euro al litro”.

Picchiata in avanti Diesel e Benzina: ecco quanto spendiamo in più al mese ed ogni anno

Allo stato attuale il costo del gasolio ha sforato la soglia di 1,70 euro al litro in modalità self. La benzina, invece, ha un prezzo medio praticato di ben 1.835 euro al litro. Numeri che non si raggiungevano da parecchi anni.

Secondo l’UNC l’aumento medio registrato è stato di 11 centesimi al mese che tradotto in moneta significa ben 5.78 euro in più per un pieno di benzina da 50 litri e quindi quasi 140 euro in più su base annua. In gasolio, invece, i prezzi in eccesso fanno lievitare le uscite di 6,40 euro in più a pieno con una media di quasi 150 euro in più all’anno a fronte di 12 centesimi di aumento.

Secondo calcoli statistici medi tutto questo si traduce in una richiesta su base annua pari a circa 400 euro di aumento sia per il diesel che per la benzina. Per il momento ci potremmo affidare ad alcuni consigli utili per risparmiare gasolio ma c’è poco da fare: urge un intervento immediato.