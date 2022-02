Il colosso di Seattle Amazon ha lanciato una nuova promozione che permette di ottenere un buono sconto del valore di sei euro. Questa promozione valida fino al 30 Giugno 2022, permetterà agli utenti “idonei” di ricevere un buono sconto Amazon di 6 euro ricaricando online il proprio account di almeno 60 euro.

Con clienti “idonei” Amazon intende quei clienti che abbiano un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e che non abbiano mai effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Amazon regala un buono sconto di 6 euro

Nonostante il credito aggiunto al proprio account tramite la ricarica non avrà una scadenza, il buono sconto Amazon di 6 euro potrà essere utilizzato fino alle 23:59 del 29 Settembre 2022 e sarà valido per ordini effettuati sul portale Amazon.it, eccezione fatta per contenuti digitali, libri, e-reader della serie Kindle e tablet della serie Fire, buoni regalo, prodotti venduti da venditori terzi e prodotti presenti su Warehouse Deals Amazon: per l’acquisto dei prodotti appena elencati non sarà possibile utilizzare il buono sconto.

Il buono sconto Amazon verrà automaticamente applicato, in caso di prodotti idonei, al momento del pagamento dell’ordine successivo, alla ricarica e quindi alla ricezione del buono stesso, e sarà visibile nella pagina di riepilogo dell’ordine. Vi ricordiamo che il buono può essere speso anche sui prodotti in offerta.

Arrivati a questo punto, se vi ritenete clienti idonei, non vi resta che visitare la pagina ufficiale del colosso e procedere con la ricarica per ottenere subito il buono sconto!.