Nonostante al momento l’attenzione della maggior parte di utenti, iscritti al servizio di streaming Amazon Prime Video, sia focalizzata sulla tanto attesa seconda stagione di LOL, chi ride è fuori, sono previsti tantissimi contenuti interessanti per il mese di marzo 2022.

Ormai il nuovo mese è alle porte, e non possiamo aspettarci niente di meglio di passare un po’ di tempo a gustarci le nostre serie e film preferiti. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Amazon Prime Video: alcune novità di marzo 2022

Il 4 marzo 20220 sarà disponibile Star Trek: Picard, la seconda stagione ci darà un episodio ogni venerdì per 10 settimane consecutive. a seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato. Dall’11 marzo sarà invece disponibile la seconda stagione di Upload, dove Nathan si ritrova a un bivio nella sua vita dell’aldilà: Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo “angelo” del servizio clienti.

Passando ai film, il 4 marzo sarà la volta di Lucy and Desi, documentario d’esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler che esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d’America. Lucille Ball e Desi Arnaz hanno rischiato tutto per stare insieme. Il 18 marzo potremo gustarci Acque Profonde, dove Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti.

Oltre a queste appena elencate ci saranno tantissime altre novità, come i film Occupation, Iron Sky, Il lato Positivo, a Lady in Paris, Riot Girls, 2067, Predestination e moltissimi altri.