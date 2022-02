La patch di Febbraio per i dispositvi ospitanti la nuova release Windows 11 è finalmente disponibile. Ma non piace sicuramente la mancanza di una componente chiave molto ricercata dagli utenti che non possono fare altro che aspettare.

Al di là delle innovazioni apposte con il nuovo pacchetto, infatti, si risenta ovunque della limitazione alle funzionalità promesse. Solo negli USA si può beneficiare del più alto grado di compatibilità tanto agognato. Ecco cosa è arrivato e cosa, ahinoi, deve ancora arrivare. Tocca aspettare, bisogna farsene una ragione.

Windows 11: patch arrivata ma dov’è la funzione di cui tutti parlano?

Pesa parecchio agli utenti il mancato supporto alle app Android. Se ne era parlato in questi giorni che vedono un roll-out ufficiale nei soli territori commerciali degli USA. In altro frangente il miglioramento è ovunque apprezzabile per le funzionalità ora giunte all’attenzione degli utenti.

Nello specifico la Build numero 22000.526 introduce significativi affinamenti e miglioramenti specifici. Uno di questi è il ritorno dell’orologio esteso a tutte le taskbar in modalità multi-schermo. Si torna quindi alla situazione Windows 10.

Riguardo alle altre innovazioni implementate spicca all’occhio la visualizzazione del toggle per il mute volume. Manca però l’informativa circa il supporto al drag & drop che rappresenta ancora una severa mancanza rispetto alla precedente release di sistema. Per il resto le indicazioni ufficiali hanno parlato di: