Anche qualche settimana fa vi abbiamo parlato del nuovo medio gamma del marchio Motorola, parliamo di Moto G22. Nelle ultime ore sono apparse nuove immagini e anche alcuni componenti della scheda tecnica.

Il lancio del Moto G22 sarebbe previsto in tutto il mondo entro la fine di questo mese, e sarà venduto anche da Lenovo come K15+. Scopriamo insieme tutti i dettagli trapelati.

Motorola Moto G22: ecco le prime indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe montare uno schermo da 6,5″ IPS LCD (1.600 x 720 pixel) con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, con processore Mediatek Helio G37 con otto core ARM A53, metà a 2,3 GHz e l’altra metà a 1,8 GHz, insieme a una GPU a 680 MHz con 4GB di memoria RAM e 64 GB di memoria esterna.

La fotocamera posteriore dispone di ben 4 sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale, 8 megapixel quello grandangolare, 2 megapixel il macro ed infine 2 megapixel quello di profondità. Il sensore anteriore dovrebbe essere di 16 megapixel. Lo smartphone avrà un peso di 185 grammi ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18 Watt.

Il sistema operativo pre installato sarà Android 12 e non mancheranno il jack audio da 3,5 mm, sensore di impronte laterale incorporato nel pulsante di accensione. Come anticipato precedentemente il lancio è previsto per la fine di questo mese, e sarà venduto anche da Lenovo come K15+. Per quanto riguarda il prezzo dovrebbe ammontare a circa 200 euro e le colorazioni che saranno disponibili saranno probabilmente quattro.