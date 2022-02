Ormai in circolazione da oltre due anni, il nuovo ma non troppo Assassin’s Creed Valhalla non ha mai pienamente conquistato gli utenti amanti della saga legata all’ordine degli assassini, la saga in realtà accusa questa carenza da quando si è concluso l’arco narrativo legato ad Ezio Auditore, a seguito del quale abbiamo avuto titoli degni di menzione d’onore come Black Flag ed Origins, ma nulla di paragonabile ai vecchi titoli, dinamica forse frutto dell’ormai estrema maturazione della saga che forse non andrebbe più rinnovata.

Ubisoft però non è dello stesso avviso e non vuole rinunciare alla propria punta di diamante, ecco dunque perchè ha recentemente annunciato un evento importante per il suo ultimo gioco.

Valhalla giocabile gratuitamente

Time to dive back! 🔥 Check out our first roadmap of 2022 for Assassin's Creed Valhalla 👀 Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases 🏔️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS — Assassin's Creed (@assassinscreed) February 18, 2022

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Ubisoft ha annunciato la propria Roadmap per il 2022, all’interno della quale si può vedere come il gioco sarà giocabile completamente gratis per un week end nel periodo che va dal 24 al 28 Febbraio.

Si tratta di un’iniziativa avviata appositamente con lo scopo di consentire agli scettici di fugare i dubbi in merito la qualità del nuovo capitolo, consentendo anche di provare la nuova release del gioco con il contenuto esclusivo intitolato Alba del Ragnarok.

Non si sanno molti altri dettagli, la sensazione è che probabilmente sarà tutto impostato come le altre prove gratuite effettuate in passato, ovvero con l’offerta di migrare i progressi nel caso si decidesse di acquistare il gioco una volta terminato il free trial period, se dunque eravate in dubbio nell’acquisto di questo “nuovo” capitolo, ora potete finalmente provarlo, evitando tra l’altro di andare incontro a versioni piratate.