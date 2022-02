Google ha rilasciato una patch per lo scanner di impronte digitali a metà novembre. I telefoni Pixel di Google sono stati tra i migliori telefoni Android da quando è stato rilasciato il modello iniziale, in parte grazie al fatto che questi telefoni sono aggiornati con regolari patch software. Tuttavia, la cadenza di aggiornamento di Pixel 6 e 6 Pro è stata spesso leggermente diversa rispetto al resto e questa tendenza continua oggi con il rilascio di un secondo aggiornamento di febbraio.

Dopo essere apparso per la prima volta su 9to5Google, ora stiamo vedendo altri possessori di Pixel 6 ricevere l’aggiornamento. Non è chiaro cosa risolva o introduca questa patch, poiché è un OTA minore per Android 12 che ha una dimensione di circa 10 MB. Google è stata contattata per chiedere informazioni sulla causa dell’aggiornamento, ma al momento non è ancora stata condivisa una risposta.

Google Pixel 6: l’update pesa solo 10 MB

Questo ultimo aggiornamento segue quello che è stato rilasciato all’inizio del mese. Il Pixel 6 ha ricevuto varie correzioni di bug come risultato di questo aggiornamento, comprese alcune difficoltà di connettività. Sfortunatamente, quando Google ha risolto alcuni problemi con i suoi telefoni, ne sono emersi di nuovi.

Segnalazioni di problemi di connettività Wi-Fi hanno iniziato a emergere poco dopo che i proprietari hanno iniziato a utilizzare i loro telefoni Pixel 6 e 6 Pro. Questi problemi sembravano essere simili a quelli riscontrati da questi telefoni dopo l’aggiornamento di dicembre.

Google ha offerto una patch di metà mese a novembre 2021 incentrata sull’aggiornamento dello scanner di impronte digitali. Quindi, forse l’obiettivo di questa seconda patch di febbraio è quello di affrontare i nuovi problemi di connettività.