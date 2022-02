Amazon sta regalando dei buoni dal valore di 10€. Ecco come puoi riscattare la tua Gift Card con Prime Foto.

Un regalo per ogni occasione

Non è la prima volta che Amazon si rende protagonista di promozioni molto allettanti.

Già in passato, in occasione del lancio di Amazon Prime video, regalo letteralmente una valanga di buoni per spingere gli utenti a provare il nuovo servizio.

Il tutto si rivelò abbastanza conveniente, considerato che il servizio non è a pagamento ma viene fornito gratuitamente ai clienti delle spedizioni prime, con soli 3,99€ al mese.

Amazon Prime Foto ci regala un voucher

In questi giorni numerosi clienti stanno ricevendo una mail da Amazon, contenente uno splendido regalo.

Si tratta di un buono del valore di 10 euro, spendibile sul famoso e-commerce.

Questa promozione è legata all’utilizzo di Amazon Photos.

Prime Foto consente di eseguire il backup, organizzare e condividere foto e video presenti sul telefono, computer e altri dispositivi.

Sicuramente un servizio interessante, in particolare per chi possiede uno smartphone con un memoria limitata.

Una volta che le foto saranno salvate in Prime Photos, sarà possibile eliminarle dal dispositivo per liberare spazio.

Amazon Photos è utilizzabile gratuitamente per tutti i clienti e offre una spazio di 5GB per l’archiviazione. Superata questa soglia è possibile sottoscrivere un piano in abbonamento. Il costo è di 100GB a 1,99 euro al mese, 1TB a 9,99 e 2T a 19,99 euro.

Un vantaggio di sicuro interesse, è che nel momento in cui si va incontro a problemi col proprio pc, come un hard disk bruciato, o alla rottura accidentale dello smartphone, possiamo avere la sicurezza che i nostri dati non andranno perduti.

Quindi non rimane che correre a controllare la propria mail, dove troverai tutte le istruzioni dettagliate. Una volta scaricata l’app dal Play Store o Apple Store, sarà sufficiente lanciarla e acconsentire ai permessi richiesti.