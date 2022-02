Il produttore cinese Xiaomi ha già annunciato qualche settimana fa in madre patria i nuovi smartphone top di gamma della serie Xiaomi 12. Tutti ora sono però in trepidante attesa di vederli arrivare ufficialmente anche in Europa e ora, grazie agli ultimi rumors e leaks, sappiamo i presunti prezzi di vendita.

Xiaomi 12: ecco i presunti prezzi di vendita dei nuovi top di gamma per il mercato europeo

Nel corso delle prossime settimane approderanno ufficialmente anche in Europa i nuovi smartphone top di gamma di casa Xiaomi. Nello specifico, i nuovi modelli sono tre, ovvero Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Come già accennato, nel corso delle ultime ore sono spuntati in rete i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo.

A rivelarli è stato il noto sito web MySmartPrice. Secondo quanto riportato, Xiaomi 12X avrà un prezzo compreso tra 600 e 700 euro e sarà disponibile con 8/128 GB o 8/256 GB. Xiaomi 12 avrà invece un prezzo compreso tra 800 e 900 euro e sarà distribuito sempre con 8/128 GB o 8/256 GB. Xiaomi 12 Pro, infine, avrà un costo compreso tra 1000 e 1200 euro e sarà disponibile con 8/256 GB e 12/256 GB. Per tutti e tre i modelli saranno poi disponibili tre colorazioni, ovvero blu, lilla e grigio.

Vi ricordiamo che questi nuovi smartphone vanteranno delle specifiche tecniche davvero al top. Tra queste, troveremo ottimi display con tecnologia SuperAMOLED e refresh rate a 120Hz e processori Ultra prestanti, come il SoC Snapdragon 870 e il SoC Snapdragon 8 Gen 1. La versione Pro potrà inoltre contare su un comparto fotografico notevole. Quest’ultimo sarà infatti composto da un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore grandangolare ad 50 MP, un sensore teleobiettivo 2x da 50 MP e un sensore fotografico anteriore da 32 MP.