L’operatore Vodafone Italia ha da qualche giorno lanciato la nuova offerta denominata Special con Smart Pay a meno di 8 euro al mese. L’offerta in questione è dedicata ad utenti di operatori specifici.

Ci stiamo infatti riferendo alle offerte Operator Attack, di cui la gamma Special fa parte. Scopriamo insieme il bundle completo.

Vodafone lancia la Special 50 Digital Edition con Smart Pay

Vodafone Special 50 Digital Edition BTL prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese. I nuovi clienti Vodafone che attivano questa versione con metodo di pagamento Smart Pay riceveranno 50 Giga al mese di traffico dati aggiuntivi.

Così facendo, riceverete ogni mese minuti illimitati, SMS illimitati e 100 Giga al mese sempre al prezzo di 7,99 euro al mese. Special 50 Digital Edition BTL è attivabile per tutti i nuovi clienti Vodafone che richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile con operatore di provenienza iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali come ad esempio LycaMobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile.

In caso di superamento del bundle di Giga incluso nella SIM la connessione si blocca. I Giga non utilizzati al termine del mese non sono cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo, ma possono essere utilizzati anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi come previsto dalla normativa. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.