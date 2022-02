Covid e restrizioni: il Green Pass al vaglio del Governo, sarà eliminato o prorogato?

Tutti si aspettavano che qualcosa potesse cambiare a breve ed effettivamente è quello che è successo stando ai fatti. Il Covid è ancora molto presente sull’intero territorio mondiale, ma a quanto pare la pressione sarebbe diminuita, sia sulle persone che sulle strutture ospedaliere.

Proprio tale situazione avrebbe fatto sì che il governo riuscisse a modificare alcune restrizioni, soprattutto quelle più invadenti. Le mascherine infatti non saranno più necessarie all’aperto, tranne in Campania dove per ancora circa 10 giorni dovranno essere indossate. Sono però tante le ipotesi anche in merito al prossimo step chi vedrà le mascherine cadere anche al chiuso. Nel frattempo si discute molto del certificato verde, il cosiddetto green pass che dunque dovrebbe subire delle modifiche.

Covid: il Governo studia delle modifiche per il Green Pass, ecco le parole dei vertici

In molti vorrebbero l’abolizione del green pass, ma al momento si va verso una proroga. Quello che sarà annullato sarà lo stato di emergenza dal prossimo 31 marzo.

Queste le parole da parte del ministro della Salute Walter Ricciardi che è intervenuto a Zona Bianca:

“È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno“.

Questo e poi le parole da parte di Roberto Speranza:

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora. Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.