Entro la fine di quest’anno la nota casa automobilistica Mercedes amplierà la sua gamma Classe C con due nuove versioni note come Mercedes CLE Coupé e Mercedes CLE Cabriolet. Dal punto di vista prettamente dimensionale, le due nuove vetture del marchio tedesco si piazzeranno tra le Mercedes Classe E Cabriolet e Mercedes Classe C Cabriolet. Queste ultime, in particolare, misurano 4826 m e 4686 m.

Mercedes Classe C: ecco ulteriori dettagli sulle prossime Classe C Coupé e Cabriolet

Come già accennato, il noto marchio tedesco si appresta ad annunciare alla fine dell’anno due nuove versioni della Mercedes Classe C. Stiamo parlando delle prossime Mercedes Classe C Coupé e Cabriolet, le quali si apprestano a contrastarsi direttamente con le rivali Audi A5 e BMW Serie 4.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate nuove foto spia del prototipo della versione Cabriolet. In queste immagini, possiamo notare come la vettura sia ben camuffata e coperta per non rivelare troppi dettagli. Nonostante questo, è comunque possibile notare un design unico, più sportivo e più muscoloso rispetto all’attuale modello.

Per il momento non sono stati invece avvistati prototipi della Mercedes Classe C Coupé. Tuttavia, stando a quanto riportato sul sito web Autocar, il design sarà simile a quello presente sull’attuale Mercedes Classe E Coupé. All’interno, invece, entrambe le vetture del marchio potranno contare sulla presenza di un nuovo display touch verticale da 11,9 pollici per il sistema di infotainment con integrato MBUX e sarà poi presente un ampio quadro per la strumentazione digitale.

Dal punto di vista dei motori, entrambe saranno proposte in versioni con motori a quattro cilindri sia a benzina sia in versione ibrida con tecnologia Plug-in.