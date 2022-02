Nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare ufficialmente dei nuovi veicoli della nota casa automobilistica Mercedes. Tra questi, ci sarà una nuova versione cabriolet della Mercedes Classe C. Proprio quest’ultima è stata avvistata in queste ore in alcune foto spia che ci hanno rivelato qualche dettaglio.

Avvistate alcune immagini spia della nuova versione cabriolet di Mercedes Classe C

Come accennato in precedenza, nei piani del noto marchio tedesco c’è l’arrivo di una nuova versione cabriolet della Mercedes Classe C. In particolare, secondo gli ultimi rumors e indiscrezioni questo modello sarà ribattezzato con il nome CLE, in modo da riflettere un posizionamento più alto nella gamma di veicoli dell’azienda.

Questa nuova versione dovrebbe andare così a prendere il posto delle attuali versioni decappottabili della Mercedes Classe C e della Mercedes Classe E. Nel corso delle ultime ore sono poi emerse in rete alcune foto spia ritraenti per l’appunto la nuova cabriolet.

Dalle foto possiamo notare come la vettura sia ovviamente camuffata per non essere riconosciuta in giro. Tuttavia, è possibile notare alcuni piccoli particolari, come ad esempio la presenza di un tettuccio in tela ed i fari con un design più sottile. Dalle foto non sono purtroppo visibili gli interni. Tuttavia, non dovrebbero discostarsi molto da quelli presenti sulla Classe C. Per questo motivo, è facile immaginare che ci sarà sempre un sistema di infotainment con uno schermo da 11.9 pollici e la strumentazione digitale con uno schermo più ampio da 12.3 pollici. Oltre a questo modello, comunque, dovrebbe essere inoltre annunciata anche una versione coupé.