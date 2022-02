Tantissimi smartphone sono in forte promozione da Unieuro, in questo modo gli utenti hanno la certezza di avere la possibilità di accedere a prodotti molto economici, disponibili a prezzi sempre più bassi del normale.

Il volantino parte proprio da qui, garantendo all’utente il risparmio più ampio possibile, applicato su prodotti di altissima qualità, e promettendo accessibilità ovunque sul territorio nazionale. Dovete infatti sapere che gli acquisti possono essere tranquillamente effettuati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede come al solito la spedizione gratuita diretta verso il domicilio.

Unieuro: attenzione alle nuove offerte, vi fanno risparmiare

I migliori smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, grazie al nuovo volantino l’utente ha la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in promozione, garantendosi l’accesso ad offerte praticamente mai viste prima d’ora. Il modello più interessante dell’intero volantino è sicuramente l’Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a 949 euro, senza però dimenticarsi dei 549 euro necessari per il Samsung Galaxy S21 FE. La cifra indicata, se considerate che stiamo parlando di un modello appena lanciato sul mercato, è davvero ridottissima. Non manca poi la giusta via di mezzo, lo Xiaomi 11T pro, disponibile a 599 euro.

Per gli utenti che invece vogliono spendere il minimo indispensabile, ecco arrivare Realme GT Neo 2, Oppo A74, Galaxy A02s, Galaxy A22 e similari, tutti proposti a meno di 400 euro. Le offerte ed in singoli sconti sono disponibili direttamente a questo link speciale.