Iliad-vuole-comprare-Vodafone-arriva-la-conferma-del-CEO

Qualche giorno fa era circolata in rete una notizia riguardante una possibile fusione tra Vodafone e Iliad. Tuttavia, solo un giorno fa è emersa un’altra notizia davvero sconvolgente secondo cui l’operatore telefonico francese vorrebbe acquistare totalmente Vodafone Italia. Nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale da parte del CEO dell’azienda.

Iliad: il CEO conferma l’offerta per acquisire Vodafone Italia

Una prima notizia shock l’abbiamo avuta quando si è parlato di una possibile fusione tra due dei più importanti operatori telefonici italiani che avrebbe portato alla creazione di uno dei massimi operatori telefonici italiani. Tuttavia, questa notizia è stata successivamente smentita. Poco dopo, è arrivata un’altra notizia bomba: Iliad vuole acquistare Vodafone Italia.

Fino ad ora, però, non eravamo sicuri di quest’ultima indiscrezioni che hanno cominciato a circolare in rete da qualche giorno. Nel corso delle ultime ore, però, sembra essere arrivata la conferma ufficiale da parte dell’azienda. Il sito web Bloomberg, infatti, ha rivelato che il CEO dell’operatore telefonico francese, ovvero Thomas Reynaud, ha confermato che Iliad vuole effettivamente acquistare l’operatore telefonico rosso.

“Confermo che Iliad ha fatto un’offerta a Vodafone per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia”. Quanto è emerso in questi giorni sembra quindi essere confermato ufficialmente, con una acquisizione pari ad addirittura il 100%. Il CEO di Iliad non ha rivelato ulteriori dettagli ma, stando ai rumors dei giorni scorsi, l’operatore francese avrebbe proposto a Vodafone 14 miliardi di dollari.

Staremo a vedere come evolverà la trattativa e se Iliad riuscirà effettivamente ad acquisire Vodafone Italia al 100%.