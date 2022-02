L’8 marzo sembra essere proprio la giornata scelta da Apple per il suo primo evento dell’anno. Mark Gurman di Bloomberg lo afferma in una recente newsletter contenente quello che, secondo l’esperto, sarebbe il programma pensato dal colosso di Cupertino per il suo evento di lancio dei nuovi dispositivi. Questi ultimi comprenderanno il nuovo iPhone SE 3 e una versione aggiornata del Mac mini, oltre a un’ulteriore versione di iPad Air.

Apple si prepara a un nuovo evento: l’8 marzo arriveranno iPhone SE 3, Mac mini e iPad Air!

Da tempo attendiamo l’arrivo di un nuovo iPhone SE aggiornato rispetto alla precedente versione e l’8 marzo potrebbe essere proprio l’occasione nella quale ogni dubbio circa quelle che saranno le novità introdotte da Apple verranno meno. Le indiscrezioni parlano già da tempo di quello che dovrebbe essere “l’iPhone più economico di sempre”, affermando che nessun cambiamento notevole andrà a modificare l’aspetto estetico del dispositivo. Novità rivelanti riguarderanno invece la scheda tecnica!

Accanto al nuovo iPhone low cost dovrebbero far la loro comparsa un modello più sofisticato di Mac mini e una nuova generazione di iPad Air. Entrambi i dispositivi dovrebbero garantire delle migliori prestazioni rispetto ai loro predecessori.

I tre dispositivi Apple anticiperanno l’arrivo di tantissime novità previste per la seconda metà dell’anno. Sicuramente è la famiglia di iPhone 14 attesa per l’autunno 2022 a suscitare maggiore curiosità ma altrettanto interesse è suscitato dagli attesi MacBook Air, MacBook Pro e iMac sui quali il colosso lavora da diverso tempo.

Le indiscrezioni si dimostrano sicure sulla data dell’evento Apple ma la diretta interessata non ha ancora dato conferma.