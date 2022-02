La campagna teaser dell’Alfa Romeo Tonale è in pieno svolgimento, con un nuovo episodio che conferma che ci sarà una versione Veloce. Potrebbe benissimo fungere da livello di allestimento ai vertici della gamma, considerando che un Quadrifoglio più potente è già stato escluso. In vista del suo debutto ufficiale l’8 febbraio, il crossover compatto mostra la sua vernice Misano Blue condivisa con Giulia Veloce e Stelvio Veloce.

La berlina e il SUV più grande nell’allestimento Veloce, hanno il motore più potente disponibile, al di fuori del Quadrifoglio. Questo ci dice che sarà la stessa storia con il Tonale, poiché il modello Veloce-spec utilizzerà il propulsore più potente. Secondo i rapporti precedenti, l’ibrido plug-in avrà la massima grinta, grazie a un motore a combustione che lavora insieme a un motore elettrico.

Cosa ci aspetta

Si dice che la configurazione HEV sia buona per 240 cavalli incanalati su entrambi gli assi esclusivamente tramite una trasmissione automatica. Si ritiene che la configurazione elettrificata sarà presa in prestito dalla Jeep Compass 4xe, ma riconfigurata per offrire più prestazioni come ci si aspetterebbe da un’Alfa Romeo. Inoltre, l’architettura FCA Small Wide 4×4 sarà condivisa, il che significa che il Tonale sarà anche correlato alla Fiat 500X e alla Jeep Renegade.

Come mostra il teaser, il badge Veloce sul portellone indica il posizionamento del livello di allestimento nella gamma, mentre la barra luminosa a LED divisa in due dallo stemma Alfa Romeo sarà di serie su tutta la gamma. Il crossover sportivo che prende il nome da un passo alpino italiano entrerà in produzione nei prossimi mesi. Sotto la versione PHEV, ci saranno normali motori a benzina e diesel con meno potenza e prezzi più raggiungibili.