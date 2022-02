Google ha battuto i record di vendita nell’ultimo trimestre grazie ai nuovi Pixel 6.

“Nel quarto trimestre, abbiamo stabilito i record di vendite trimestrali migliori di tutti i tempi per i Pixel. Ciò è avvenuto nonostante le difficoltà con la catena di approvvigionamento ancora presenti. La risposta da parte dei nostri clienti e partner è incredibilmente positiva. Inoltre, l’intelligenza artificiale sta rendendo i Pixel addirittura più utili di quanto non lo fossero già. I consumatori stanno acquistando più dispositivi di quanto ci aspettassimo”. La discussione si è poi spostata sulle funzionalità a cui Pichai ha attribuito il successo del Pixel 6, inclusi i nuovi strumenti di traduzione in tempo reale.

I numeri precisi non sono (ancora) disponibili. Tutti i prodotti Google vengono uniti in una sola categoria, non si sa ancora con esattezza se sia stato davvero il Pixel 6 l’elemento chiave per raggiungere questi risultati straordinari. Con delle entrate che ammontano ad oltre 69 miliardi di dollari, rispetto ai 52,8 registrati nel 2020, e un utile operativo di quasi 26 miliardi, la risposta è abbastanza ovvia. Tuttavia, dal momento che tutti i Pixel di fascia alta vengono sempre lanciati in autunno, questo record di vendite è in parte paragonabile a ogni altro lancio di altri Pixel di punta.

Google senza freni, nuovi record e risultati incredibili grazie alla linea di Pixel 6

Non è ancora chiaro se il Pixel 6 sia il più venduto di tutti i tempi. Soprattutto se consideriamo che il nuovo dispositivo è disponibile solo dallo scorso ottobre. Non si hanno ancora abbastanza dati. Se le vendite continueranno ad aumentare a dismisura, come nelle ultime settimane, allora non ci sarà più alcun dubbio. Un risultato ancor più incredibile se consideriamo alcuni limiti, i mercati in cui Pixel 6 non è disponibile e le difficoltà riscontrate a causa della pandemia.

Le affermazioni recenti dell’amministratore delegato dell’azienda rappresentano un netto cambiamento rispetto a qualche anno fa. In passato, non era così spianata la strada per i prodotti Google come gli smartphone. Lo scorso ottobre, è stato riferito che Google avrebbe raddoppiato le vendite di smartphone. In effetti, l’azienda ha quasi raddoppiato le unità di Pixel 6 rispetto al 2020 sperando in un boom di vendite. Ed è esattamente ciò che è accaduto nel giro di pochi giorni.