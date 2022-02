Sono stati rivelati i giochi gratuiti PlayStation Plus per il mese di febbraio. Sebbene questi fossero trapelati prima della conferma, il post sul blog pubblicato da PlayStation il 26 gennaio 2022 li ha ufficializzati. Per il prossimo mese, gli abbonati PlayStation Plus avranno accesso a tre giochi, tra cui UFC 4, Planet Coaster, Console Edition e Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.

PlayStation afferma che tutti e tre i giochi saranno disponibili dal 1 febbraio 2022. In precedenza, gli abbonati hanno ricevuto giochi gratuiti come Dirt 5, Persona 5 Strikers e Deep Rock Galactic. A gennaio invece abbiamo visto Dirt 5: è un videogioco di corse, sviluppato e pubblicato da Codemasters Cheshire. Il secondo gioco è stato Persona 5 Strikers. È un gioco di ruolo d’azione sviluppato da Omega Force & P-Studio e pubblicato da Sega. Infine, il terzo gioco gratuito per il mese di gennaio 2022 è stato Deep Rock Galactic.

Come menzionato nel post ufficiale del blog, gli abbonati PS+ riceveranno UFC 4 da EA Sports. Il gioco sarà disponibile per gli abbonati PS+ su PS4. UFC 4 è un gioco relativamente nuovo, lanciato nell’agosto 2020. È stato sviluppato da EA Originals ed EA Vancouver e pubblicato da EA Originals ed EA Sports. Come suggerisce il nome, è un videogioco di combattimento di arti marziali miste in cui i giocatori competono al centro del ring UFC. Il prossimo gioco è Assault on Dragon Keep di Tiny Tina: A Wonderlands One-shot Adventure. Uscirà anche per PS4, ed è stato rilasciato il 9 novembre 2021. È sviluppato da Stray Kite Studios e Gearbox Software e pubblicato da 2K Games.

Il terzo e ultimo gioco in arrivo su PlayStation Plus è Planet Coaster: Console Edition. Il gioco è stato pubblicato nel novembre 2016 da Frontier Developments ed è stato sviluppato dallo stesso studio. Questa volta, il gioco sarà disponibile per PS5. Il post ufficiale del blog rileva inoltre che questi giochi possono essere scaricati dal PlayStation Store fino a lunedì 28 febbraio 2022.

L’offerta dei 3 mesi

L’offerta sarà valida dal 1 febbraio 2022 al 13 febbraio 2022 alle 23:59 e attivabile tramite il Playstation Store. Non è disponibile per gli utenti già abbonati a PlayStation Plus.

L’abbonamento di 3 mesi si rinnoverà automaticamente a 24,99 euro + tasse e verranno detratti dal tuo portafoglio ogni mese fino all’annullamento. Se il tuo portafoglio non ha fondi sufficienti, il resto verrà addebitato sul metodo di pagamento predefinito del tuo account. Il prezzo può variare.